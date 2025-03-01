Внимание жителей Казахстана: новая уловка для обмана, будьте бдительны

Жителей Казахстана предупреждают о новой схеме мошенничества, используемой для получения несанкционированного доступа к их онлайн-аккаунтам, сообщает Zakon.kz.

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Согласно данным Telegram-канала aqparat saqsysy, аферисты, выдавая себя за банковских служащих, сообщают потенциальным жертвам о якобы возникшей просрочке по ипотечному кредиту. Когда клиенты возражают, утверждая, что все платежи были произведены вовремя, мошенники под предлогом урегулирования ситуации запрашивают личные данные и код из SMS-сообщения.

"С этой информацией преступники могут получить доступ к личному кабинету на портале электронного правительства и онлайн-банкингу, чтобы украсть деньги или оформить кредит и вывести деньги на свои счета", – пишут авторы.

Подчеркивается, что о просрочках по ипотеке обычно уведомляет автоматизированная система, а не оператор банка. Поэтому, чтобы избежать обмана, гражданам Казахстана рекомендуется прервать разговор, самостоятельно связаться с колл-центром банка и проверить наличие задолженности.