Казахстанский певец и ведущий погиб в ДТП

В Акмолинской области в аварии погиб певец, ведущий и тамада из Кокшетау Аскар Дуйсенов, передает Tengrinews.kz .

Фото: ©️ instagram/askar_tamada

По информации ДП Акмолинской области, ДТП произошло 28 февраля на 31-м километре автодороги Астана - Петропавловск, где столкнулись "Газель" и Volkswagen Polo. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался.

По данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Департамент полиции призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные условия и контролировать техническое состояние транспортных средств. Безопасность на дорогах - ответственность каждого участника движения.