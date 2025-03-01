Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с началом священного месяца Рамазан, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!
Это особое время в духовной жизни нашего народа. В дни поста Ораза на первый план выходят такие непреходящие ценности, как терпение и скромность, сострадание и милосердие. Люди помогают нуждающимся, занимаются благотворительностью. Все это исходит из гуманистических идеалов ислама.
Для нашего народа религия и традиции – неразрывно связанные понятия, которые взаимно дополняют друг друга, призывая к добру и созиданию.
Весьма символично, что в этом году начало месяца Рамазан совпало с Днем благодарности. Глубокие по содержанию и созвучные по смыслу, эти праздники способствуют укреплению единства нашего народа.
Желаю всем здоровья и благополучия!
Пусть сбудутся ваши светлые помыслы и устремления!», - говорится в сообщении.
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