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01.03.2025, 10:02

Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

Новости Казахстана 0 429

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с началом священного месяца Рамазан, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!

Это особое время в духовной жизни нашего народа. В дни поста Ораза на первый план выходят такие непреходящие ценности, как терпение и скромность, сострадание и милосердие. Люди помогают нуждающимся, занимаются благотворительностью. Все это исходит из гуманистических идеалов ислама.

Для нашего народа религия и традиции – неразрывно связанные понятия, которые взаимно дополняют друг друга, призывая к добру и созиданию.

Весьма символично, что в этом году начало месяца Рамазан совпало с Днем благодарности. Глубокие по содержанию и созвучные по смыслу, эти праздники способствуют укреплению единства нашего народа.

Желаю всем здоровья и благополучия!

Пусть сбудутся ваши светлые помыслы и устремления!», - говорится в сообщении.

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