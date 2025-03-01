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01.03.2025, 11:25

Пятимесячного ребёнка забрали у пьющей матери и вернули отцу в Экибастузе

Новости Казахстана 0 523

Житель Кокшетау поблагодарил полицейских за спасение его пятимесячной дочери, которую удалось разыскать в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: ДП Павлодарской области
Фото: ДП Павлодарской области

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, майор полиции Динара Калыкова получила вызов от мужчины, который сообщил, что его сестра с ребёнком приехала из Кокшетау в посёлок Солнечный и злоупотребляет алкоголем, не обращая внимания на ребёнка.

Полиция обнаружила женщину в состоянии сильного опьянения в компании приятелей, ведущих антиобщественный образ жизни. В доме была полная антисанитария, а пятимесячная дочь лежала на кровати, пока компания выпивала. 

В целях безопасности ребёнок был помещен в больницу в Экибастузе. Сотрудник ювенальной полиции начала сбор проверочного материала и сообщила о произошедшем супругу в город Кокшетау. Установлено, что ранее женщина уже лишена родительских прав на 14-летнего сына, в настоящее время подросток находится у родственников под опекой. Лишенная прав на ребёнка, мать уехала из посёлка, вышла замуж и родила дочь. Однако, от своих вредных привычек не отказалась, и продолжала пить, что и стало причиной ссоры уже с новым супругом. После конфликта женщина уехала к брату, взяв с собой малышку, - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

После экстренного заседания комиссии было принято решение передать девочку отцу и рассмотреть вопрос об ограничении родительских прав матери.

Отец девочки, Алмас Есмаганбетов, поблагодарил майора Калыкову за её оперативные действия и профессионализм, подчеркнув, что теперь его дочь в безопасности.

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