Нацфонд – детям: как получить выплаты

В Казахстане продолжается реализация программы «Национальный фонд – детям», в рамках которой гражданам, родившимся в 2006 и 2007 годах, были начислены целевые накопления. Эти средства предназначены для улучшения жилищных условий или оплаты образования, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

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Кто может получить деньги

Целевые накопления доступны гражданам, которым исполняется 18 лет в 2024 и 2025 годах. Информация о сумме накоплений не отображается на портале eGov, но доступна в личном кабинете на сайте Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Сколько денег начислено

По сведениям фонда, на счета казахстанцев 2006 года рождения поступило 100,52 доллара США, а 2007 года – 232,94 доллара США.

Как получить выплаты

Проверить баланс в личном кабинете на сайте ЕНПФ. Открыть долларовый счет через уполномоченного оператора (УО). Подать онлайн-заявление на перевод средств. Дождаться перечисления – ЕНПФ переведет деньги в течение пяти рабочих дней. Предоставить документы – в течение 45 рабочих дней подтвердить целевое использование средств.

Если деньги не будут использованы в течение десяти лет, они автоматически переведутся на добровольный пенсионный счет в тенге.

Ознакомиться с подробной инструкцией можно на сайте kids.enpf.kz или YouTube-канале ЕНПФ.

Напомним, что программа «Нацфонд – детям» была запущена в Казахстане с 2024 года и предусматривает ежегодное распределение 50% валютного инвестиционного дохода Национального фонда между гражданами Казахстана, родившимися с 2006 года и позднее.