Кайрат Нуртас рассмешил Казнет

Казахстанский певец Кайрат Нуртас снова оказался в центре внимания подписчиков. В соцсетях разлетелось видео, где артист не смог вспомнить даты дней рождения своих детей. Пользователи тут же подхватили момент и превратили его в шутку, передает Liter.kz .

Фото: Instagram/kair_n

На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте артиста, дочь задает ему простой вопрос:

“Папа, когда у меня день рождения?”

Кайрат задумывается, а потом решает уточнить у сына. Но тут же путается и с его датой. После нескольких неудачных попыток певец с улыбкой признается:

“Я только день рождения Жулдыз помню!”

Реакция подписчиков не заставила себя ждать:

“Ну все как у обычных отцов!”; “Кайрат, запиши уже где-нибудь!”; “Главное – не забывать подарки!”, – написали фолловеры.

Однако были и те, кто отнесся к ситуации серьезно.

“Как можно не помнить день рождения своего ребенка?”, – возмутились некоторые.

Но в целом, публика отнеслась к моменту с юмором. Видео быстро разлетелось по соцсетям и собрало тысячи комментариев.