Блогер Даня Милохин будет драться на ринге в Казахстане

Объявлен боксерский поединок известного российского блогера Дани Милохина против кыргызстанской звезды TikTok Аргена «Сигма» Керимова, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Sports.kz .

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Бой состоится шестого июня в рамках турнира All Stars Boxing на «Алматы Арене». Милохин дебютировал в боксе в февраля 2024 года, нокаутировав индийского блогера Аджмала Хана в первом раунде на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

Напомним, что в сентябре 2023 года блогер сбежал из России в Дубай, когда директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к руководству Министерства обороны России с просьбой призвать его в ряды Вооруженных сил России.