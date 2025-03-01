В составе Национального курултая произошли изменения

Произведена ротация состава Национального курултая, передает Toppress со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

К работе Национального курултая привлечены новые представители общественности:

член Общественного совета г. Алматы, председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров» Зульфия Байсакова,

депутат Мажилиса, первый заместитель председателя ОО «Айтыс ақындары мен жыршы, термешілердің халықаралық Одағы» Аманжол Әлтай,

депутат Мажилиса Сергей Пономарев,

финансист, председатель NAC Analytica Расул Рысмамбетов

член Общественного совета области Жетысу Дания Кыдырбаева.

В рамках ротации из состава Национального курултая вышли Т. Керимкулов, А. Ерниязова, Н. Коянбаев, С. Досжанова.