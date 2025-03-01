В составе Национального курултая произошли изменения

К работе Национального курултая привлечены новые представители общественности:
- член Общественного совета г. Алматы, председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров» Зульфия Байсакова,
- депутат Мажилиса, первый заместитель председателя ОО «Айтыс ақындары мен жыршы, термешілердің халықаралық Одағы» Аманжол Әлтай,
- депутат Мажилиса Сергей Пономарев,
- финансист, председатель NAC Analytica Расул Рысмамбетов
- член Общественного совета области Жетысу Дания Кыдырбаева.
В рамках ротации из состава Национального курултая вышли Т. Керимкулов, А. Ерниязова, Н. Коянбаев, С. Досжанова.
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