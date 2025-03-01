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01.03.2025, 16:56

Не затянули пояса: чиновники в ВКО покупают авто на 160 млн тенге за счёт бюджета

Новости Казахстана 0 2 084

Госорганы Восточно-Казахстанской области приобретают новые автомобили на сумму более 160 млн тенге, несмотря на бюджетный дефицит. Информация об этом размещена на портале государственных закупок, передаёт Ulysmedia.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Так, аппарат акима Усть-Каменогорска приобрел автомобиль за 13 млн тенге. Городской отдел образования закупил машину стоимостью 8 млн тенге.

Автомобили также приобрели отдел занятости и социальных программ Курчумского района за 16 млн тенге, аппарат акима Средигорного сельского округа района Алтай за 8 млн тенге, аппарат акима поселка Зубовск района Алтай за 7,5 млн тенге, отдел экономики и финансов района Маркакөл за 17 млн тенге, а также отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Маркакөл за 17 млн тенге.

В ближайшее время в Усть-Каменогорск поступит еще одна партия автомобилей. КГУ “Центр информационных технологий” управления цифровизации и архивов ВКО закупил автомобиль за 16 млн тенге. Аппарат акима Усть-Каменогорска заказал машину за 20 млн тенге. Центр исследования проблем религии ВКО потратит 16 млн тенге, государственный архив ВКО – 15,5 млн тенге, а КГУ «Дом юношества» управления образования ВКО – 8 млн тенге.

Общая сумма уже купленных автомобилей для госорганов Восточно-Казахстанской области превысила 160 млн тенге.

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