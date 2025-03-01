Жуткое убийство на глазах у детей: житель Шымкента избил многодетную мать и выбросил ее в окно

В социальных сетях распространяется информация о расправе над 42-летней жительницей Шымкента, которую на глазах у детей убил отец семейства. В полиции заявили, что мужчина задержан, передает ИА «NewTimes.kz» .

Иллюстративное фото: Pixabay

По сообщению в соцсетях, трагедия произошла в начале февраля 2025 года. Сообщается, что отец семейства избил тяжелым предметом мать семерых детей, а затем сбросил ее из окна кухни. В полиции заявили, что подозреваемый взят под стражу.