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01.03.2025, 18:54

30 лет безупречного вождения: 74-летняя жительница Атырау ни разу не нарушила ПДД

Новости Казахстана 0 364

В Атырауской области 74-летняя пенсионерка Сауле Мусаева получила благодарность от полиции за примерное соблюдение правил дорожного движения. Она более 30 лет за рулем, из них 22 года работает в такси, и за все это время не допустила ни одного нарушения, сообщает Мой город со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Вождение - это не просто держать руль и нажимать на педали. Это огромная ответственность. Многие водители спешат, не задумываясь о последствиях, но на дороге важна каждая секунда. Одна ошибка может привести к трагедии. Поэтому я всегда строго соблюдаю правила и советую это всем, - говорит пенсионерка.

Сауле Мусаева окончила Алматинский технический институт, работала инженером, экономистом, директором фабрики, а после выхода на пенсию преподавала в автошколе. Водить автомобиль она начала более 30 лет назад, первый личный транспорт приобрела в 1998 году.

 Безопасность на дороге - это ответственность каждого водителя. Соблюдая правила, мы защищаем не только себя, но и окружающих. Полиция регулярно напоминает о важности дисциплины, ведь даже мгновение беспечности может привести к трагедии. Каждый водитель должен понимать: внимательность на дороге - это защита своей жизни и жизни близких, - подчеркивает Сауле апа.

По словам участкового инспектора, Сауле Мусаева - пример для всех водителей района. Ее знают и уважают за аккуратность и выдержку. За всю свою карьеру она ни разу не нарушила правила дорожного движения. Именно такие опытные и ответственные водители должны стать ориентиром для молодежи.

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