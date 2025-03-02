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01.03.2025, 19:49

2500 младенцев и 37 матерей умерли в Казахстане за последний год – в чем причина?

Новости Казахстана 0 475

Депутаты мажилиса обсудили в Атырауской области меры по снижению материнской и младенческой смертности, передает Информбюро.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

2500 младенцев и 37 матерей умерли в Казахстане за последний год. Об этом сообщили на встрече в Атырау депутатов мажилиса с представителями госорганов и экспертами, где обсуждали пути сокращения материнской и младенческой смертности. В Атырауской области состоялось совместное выездное заседание Комитета по социально-культурному развитию и Общественной палаты при мажилисе под председательством Асхата Аймагамбетова, сообщает пресс-служба мажилиса.

Депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев отметил, что статистика говорит о снижении детской смертности, однако за последний год в стране умерли 2500 младенцев. По его словам, младенческая смертность выросла в пяти областях: Абайской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской и Улытауской.

Следующая острая проблема – материнская смертность. В Казахстане в 2021 году при родах умерли 200 матерей, в 2022 году – 70, в 2023 году – 45, в 2024 году – 37. При этом, если сравнивать данные за последние шесть лет, материнская смертность увеличилась в 10 регионах Казахстана. По результатам 2024 года 54% умерших матерей проживали в городах, 46% – в сельской местности. Наблюдается тревожная тенденция: увеличилось количество смертей среди женщин, имеющих четверых и более детей, в результате чего 97 детей остались сиротами, - сообщил Нартай Сарсенгалиев.

По информации депутата, 38% погибших рожениц находились в региональных перинатальных центрах, а 24% – в многопрофильных больницах. Он также поднял вопросы нехватки центров для профилактического лечения женщин с тяжёлым течением беременности в отдалённых от областного центра сёлах и районах, изношенности медицинского оборудования и слабой оснащённости медицинских учреждений, подростковой беременности и абортов.

Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев отметил, что в результате реализации различных госпрограмм в 2024 году удалось добиться самого низкого показателя младенческой смертности в истории независимости республики. Он составил 7,05 на 1000 младенцев, родившихся живыми. Кроме того, исторический минимум зафиксирован и по материнской смертности. Показатель снизился в 7,6 раз – с 76,8 в 1992 году до 10,1 в 2024 году.

В августе 2024 года министерство утвердило план действий по развитию службы охраны здоровья матери и ребёнка на 2024-2030 годы «Каждая женщина – каждый ребёнок». За основу взяли национальные и международные стратегические документы. Ключевыми и приоритетными задачами плана определены обеспечение комплексного предоставления услуг, совершенствование профилактических мер и вмешательств, подготовка квалифицированных медицинских работников, улучшение материально-технической базы, развитие инновационных технологий и цифровизации, усиление межсекторального и межведомственного взаимодействия, - рассказал замглавы Минздрава.

Во время обсуждения депутаты и члены Общественной палаты подняли вопросы подготовки специалистов, доступности медицинской помощи для жителей отдалённых сел, выплаты премий врачам, спасшим жизни матерей и младенцев, профилактики преждевременной беременности, охраны здоровья матерей и новорождённых, утечки кадров из государственных больниц в частные клиники.

Подводя итоги встречи, Асхат Аймагамбетов предложил пересмотреть систему выдачи лекарственных препаратов и отметил необходимость усиления работы по улучшению и укреплению материально-технической базы перинатальных центров. Кроме того, глава профильного комитета предложил включить в рекомендации правительству введение дифференцированной оплаты труда для акушеров-гинекологов в зависимости от сложности деятельности, а также ввести целевые образовательные гранты с последующей целевой отработкой именно там, где есть острый дефицит кадров. Поступившие предложения обобщат в рекомендациях и направят в правительство.

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