Удары в лицо получила покупательница магазина в Актобе

В одном из супермаркетов Актобе обычный поход за покупками закончился неожиданным скандалом. Женщина сделала замечание 22-летней девушке за нарушение очереди у банкомата, но та восприняла это как личное оскорбление. Разозлившись, девушка подождала ее у входа в торговый зал и напала, передает Liter.kz со ссылкой на Diapazon.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Кулаки пошли в ход сразу: несколько ударов по голове, разбитая губа, гематома под глазом. Потерпевшая в шоке, а нападавшая даже не пыталась скрыться. Прибывшая полиция задержала ее на месте.

Судебное разбирательство выяснило: конфликт можно было избежать, но обвиняемая действовала агрессивно, поэтому ее признали виновной в хулиганстве. Суд назначил ей шесть месяцев ограничения свободы – никаких увеселительных заведений, контроль за передвижением и обязательная компенсация пострадавшей, - сообщает источник.

Теперь девушке придется выплатить 800 тысяч тенге за услуги адвоката и еще 100 тысяч за моральный ущерб. Потерпевшая говорит, что после нападения у нее начались проблемы с нервами и здоровьем, а лечение уже обошлось в сотни тысяч тенге.