Одновременное прекращение экспорта бензина Россией и Казахстаном: причины

Российский запрет на экспорт бензина, действующий с 1 марта, не распространяется только на производителей. Правительство РФ поясняет, что эта мера призвана стабилизировать внутренний рынок, поддержать переработку нефти и бороться с теневым экспортом.

Параллельно, как сообщает Telegram-канал OilGazkz, Казахстан обдумывает продление ограничений на вывоз нефтепродуктов, в том числе в страны ЕАЭС. Цель прежняя – борьба с нелегальным экспортом топлива под видом других товаров, особенно за пределы ЕАЭС.

Россия, поставляя Казахстану нефтепродукты без таможенных пошлин по соглашению, выдвинула жесткое условие – полный запрет на их реэкспорт. Министерство энергетики Казахстана подтвердило, что страна обязана соблюдать эти требования.

По данным ведомства, ежемесячный объем незаконного вывоза топлива, замаскированного под другие товары, колеблется от 10 до 45 тысяч тонн. Главный фактор – существенная разница в цене топлива: в Казахстане бензин дешевле, чем у соседей, на 17–166%.