Опубликованы кадры с места крушения поезда в Атырауской области (видео)

В Атырауской области продолжаются работы по устранению последствий железнодорожной аварии, в ходе которых часть сошедших с рельсов вагонов уже возвращена на пути, сообщает Tengrinews.kz.
Аслан Базаргалиев, глава Атырауского филиала "КТЖ-Грузовые перевозки", предоставил информацию о ходе восстановительных работ.
Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) опубликовала его краткое интервью в официальном Telegram-канале компании.
Базаргалиев отметил, что в работах по ликвидации последствий инцидента участвуют 80 специалистов, задействовано 6 единиц техники и два аварийно-восстановительных поезда.
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