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02.03.2025, 09:31

Самые дешевые цены на ауызашар в Казахстане

Новости Казахстана 0 536

 Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы заявил, что в любом застолье не должно быть места расточительству. Соответственно, проводить ауызашар, влезая в долги не следует, - передает Almaty.tv со ссылкой на Казинформ.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Рестораны и кафе  предлагают разнообразное меню для ауызашар.  К примеру, на первое подают бульон (сорпа) и различные супы, а на второе манты, куырдак и плов. Салаты на ауызашар, в основном, во всех ресторанах предлагают легкие, овощные. К чаю есть легкие десерты либо восточные сладости и сухофрукты. Практически во всех ресторанах воду и финики предлагают бесплатно

В среднем  меню примерно похожи, и цены варьируются от 3000 до 7000 тенге за персону.

Самое дорогое меню предлагают заведения Астаны, Атырау, Алматы и Актобе. 

Самые дешевые сеты можно найти в Кызылорде, Туркестане, Кокшетау, Петропавловске, Павлодаре, Уральске и Караганде. 

В Жезказгане, Актау, Костанае, Усть-Каменогорске, Семее, Талдыкоргане, Конаеве, Шымкенте и Таразе цены на сеты начинаются от 3000 тенге.

  • Астана – 5000-15000 тг/чел
  • Алматы – 3000-12000 тг/чел
  • Караганда – 2500-6000 тг/чел
  • Жезказган – 3500-7000 тг/чел
  • Актау – 3500-7500 тг/чел
  • Атырау – 7000-13000 тг/чел
  • Актобе – 3500-12000 тг/чел
  • Уральск – 2500-5000 тг/чел
  • Павлодар – 2500-9000 тг/чел
  • Петропавловск – 2500-5500 тг/чел
  • Кокшетау – 2000-8500 тг/чел
  • Костанай – 3200-5500 тг/чел
  • Усть-Каменогорск – 4250-6000 тг/чел
  • Семей – 4500-7000 тг/чел
  • Талдыкорган – 3000-4000 тг/чел
  • Конаев – 3500-6000 тг/чел
  • Кызылорда – 2500-6000 тг/чел
  • Шымкент – 4000-9000 тг/чел
  • Тараз – 3000-10 000 тг/чел
  • Туркестан – 2500-5000 тг/чел
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