Самые дешевые цены на ауызашар в Казахстане

Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы заявил, что в любом застолье не должно быть места расточительству. Соответственно, проводить ауызашар, влезая в долги не следует, - передает Almaty.tv со ссылкой на Казинформ .

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Рестораны и кафе предлагают разнообразное меню для ауызашар. К примеру, на первое подают бульон (сорпа) и различные супы, а на второе манты, куырдак и плов. Салаты на ауызашар, в основном, во всех ресторанах предлагают легкие, овощные. К чаю есть легкие десерты либо восточные сладости и сухофрукты. Практически во всех ресторанах воду и финики предлагают бесплатно

В среднем меню примерно похожи, и цены варьируются от 3000 до 7000 тенге за персону.

Самое дорогое меню предлагают заведения Астаны, Атырау, Алматы и Актобе.

Самые дешевые сеты можно найти в Кызылорде, Туркестане, Кокшетау, Петропавловске, Павлодаре, Уральске и Караганде.

В Жезказгане, Актау, Костанае, Усть-Каменогорске, Семее, Талдыкоргане, Конаеве, Шымкенте и Таразе цены на сеты начинаются от 3000 тенге.