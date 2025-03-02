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02.03.2025, 11:34

Посол Абаев: в Сирии в составе группировок находятся более 30 казахстанцев

Новости Казахстана 0 510

В Сирии в составе группировок находится более 30 казахстанцев, еще 10 содержатся в лагерях пленных, подконтрольных курдам, большинство из них не планируют возвращаться в Казахстан, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости

"В составе отдельных группировок в Сирии продолжают находиться более 30 казахстанцев. Большинство из них не намерено возвращаться на Родину. Некоторые планируют получить сирийское гражданство и остаться там на ПМЖ. Кроме того, в подконтрольных курдским формированиям лагерях "Аль-Холь" и Родж в Сирии находятся более 10 наших соотечественниц, также не собирающихся возвращаться на Родину", - заявил посол.

Он также отметил, что у Казахстана нет оснований для беспокойства из-за возвращения боевиков из Сирии, этот вопрос находится на контроле казахстанских спецслужб.

Возвращение боевиков – это единичные случаи, и они находятся на контроле властей. В 2019-2021 годах Казахстан провел специальную гуманитарную операцию "Жусан".

В страну вернули 607 наших граждан, включая женщин и несовершеннолетних. Самостоятельно на Родину вернулись 74 гражданки Казахстана. По прибытии в республику 53 человека привлекли к уголовной ответственности и приговорили к различным срокам лишения свободы за участие в террористической деятельности или пропаганду терроризма. Остальные, против которых не было оснований для возбуждения уголовных дел, прошли реабилитационные мероприятия", – напомнил Даурен Абаев.

 

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