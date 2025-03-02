Обязать китайские сайты Temu и AliExpress платить НДС в Казахстане предложил депутат

Депутат Азат Перуашев заявил, что иностранные маркетплейсы, такие как Temu, AliExpress и другие, избегают уплаты налогов в Казахстане. Они используют право беспошлинного ввоза посылок стоимостью до 200 евро, сообщает Казахстан. Мир .

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По его словам, от уклонения иностранных маркеплейсов от НДС бюджет недополучил более 60 млрд тенге

При этом, по данным депутата, казахстанские продавцы на локальных платформах платят гораздо больше, отчисляя НДС, КПН, соцотчисления, таможенные пошлины и другие виды налогов.

"Иностранные же маркетплейсы физически не присутствуют в Казахстане, и потому избегают уплаты налогов и пошлин в соответствии с нашим законодательством. Считаем это брешью в налогообложении импорта", - добавил Перуашев.

Поэтому было предложено ввести требование об обязательной регистрации иностранных маркетплейсов в налоговых органах Казахстана, а также ввести обязательную уплату НДС и других налогов с доходов, полученных от казахстанских потребителей.

Еще предлагается рассмотреть вопрос о снижении либо обнулении параметров беспошлинной торговли, реализуемой через иностранные торговые сети.