Некоторые банкноты выведут из обращения на территории Казахстана

Европейский Центробанк анонсировал выпуск обновленной серии евро в 2026 году с новым дизайном. На купюрах больше не будет привычных архитектурных мотивов, их заменят изображения природы и культурных ценностей.

В обращении останутся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 евро. Судьба 200-евровой купюры под вопросом, что создаст трудности для туристов. Банкнота в 500 евро уже не выпускается, поэтому не стоит ее приобретать в обменниках, так как в Европе ее не примут.

Производство 500-евровых купюр прекращено с 2019 года из-за их использования в преступных схемах. Аналогично США прекратили оборот 1000-долларовых банкнот. Возможно, такая же участь ждет и 200-евровые банкноты.

Изъятие крупных банкнот будет постепенным, финансовые учреждения и торговля будут принимать их еще какое-то время. Европейцы стремятся избавиться от крупных купюр, обменивая их на более мелкие.

На 1 марта курс евро составил 519,14 тенге, доллара – 499,22 тенге. Год назад евро стоил 488,91 тенге, доллар – 450,61 тенге.

Инвестиции в валюту выгодны из-за высокой ликвидности, но покупательная способность евро и доллара снижается из-за инфляции. В конце 2024 года евро подешевел из-за экономической ситуации в Еврозоне. Сейчас казахстанцам выгодно покупать евро для поездок в Европу, но для инвестиций валюта пока не подходит.