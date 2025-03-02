В Казахстане вызвал озабоченность запрет мигрантам ввозить в Россию свои семьи

Дипломат отметил, что рассматриваемые в России законопроекты вызывают тревогу у казахстанской общественности.

"В конечном счете, это касается жизни людей, которые, работая на российских предприятиях, оказывают положительное влияние на экономику как Казахстана, так и России", - подчеркнул он.

Абаев также обратил внимание на то, что в соответствии с правилами Евразийского экономического союза, право на пребывание мигранта распространяется и на членов его семьи.

В феврале глава ЛДПР, Леонид Слуцкий, направил запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести повторный платный экзамен для иностранных граждан до 1 января 2026 года.