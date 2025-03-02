Им не стыдно? В Оразу полураздетые девушки разгуливали по улице в Алматы (видео)

Появление видеоролика, запечатлевшего трех девушек, дефилирующих в халатах и с полотенцами на голове по многолюдной улице, спровоцировало ожесточенные дискуссии в онлайн-сообществах. Неординарный выход в свет вызвал волну негодования, особенно на фоне священного месяца Рамадан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Кадр из видео

На видеозаписи зафиксировано, как девушки, облаченные в домашнюю одежду, эффектно появляются на улице, а затем внезапно сбрасывают ее, демонстрируя вечерние наряды. Пока не установлено, являлось ли это частью рекламной кампании или розыгрышем, однако реакция интернет-пользователей оказалась крайне противоречивой.

“Им не стыдно? Все-таки Ораза, пора задуматься о духовном, а не устраивать такие выходки”, – возмущается один из комментаторов. “За такое – штраф или 15 суток ареста, чтобы другим неповадно было!” – предлагают радикальные пользователи.

Тем не менее, далеко не все отнеслись к ситуации с осуждением. Некоторые пользователи оценили творческий подход девушек, подчеркнув, что их акция стала своеобразным символом наступления весны. Прохожие, наблюдавшие за необычным представлением, в основном реагировали с улыбкой, а не с порицанием.