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02.03.2025, 18:47

Скончался один из первооткрывателей нефтяных месторождений Казахстана

Новости Казахстана 0 590

Ушел из жизни известный геолог Олег Герштанский, сыгравший ключевую роль в открытии крупных нефтяных месторождений Казахстана. За десятилетия работы в отрасли он внес значительный вклад в развитие нефтегазовой промышленности страны, а его научные труды и открытия стали важной основой для дальнейших исследований. Об этом сообщает сообщает Министерство энергетики Республики Казахстан, передает Lada.kz

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Казахстане скончался выдающийся геолог Олег Герштанский, посвятивший свою жизнь развитию нефтегазовой отрасли. С 1978 года и до последних дней он работал в различных структурах нефтегазового сектора, занимая руководящие должности и активно участвуя в научных исследованиях.

 

За годы работы он внес огромный вклад в разведку и разработку углеводородных месторождений страны. Герштанский являлся членом Казахстанского общества нефтяников-геологов, входил в Центральную комиссию по разведке и разработке месторождений углеводородов при Министерстве энергетики, а также принимал участие в работе Научно-технического совета Ассоциации "KAZENERGY". В его научном активе — более 100 научных публикаций, 82 изобретения и 5 монографий, ставших важными источниками для геологов и нефтяников Казахстана.

За выдающуюся трудовую деятельность Олег Герштанский был награжден высокими государственными наградами, включая ордена "Құрмет", "Парасат", медаль "Ерен еңбегі үшін", а также другими медалями, знаками отличия и почетными званиями "Заслуженный геолог Казахстана" и "Заслуженный деятель нефтегазовой сферы". Эти награды свидетельствуют о его исключительном вкладе в развитие отрасли и науки.

В Министерстве энергетики Казахстана отметили, что его уход стал большой утратой для геологического и геофизического сообщества страны. "Олег Сергеевич прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, высокий профессионализм и преданность своему делу. Сообщество геологов и геофизиков потеряло одного из своих самых ценных членов, сохраняющего и оберегающего лучшие традиции нефтяников нашей страны", — говорится в сообщении ведомства.

Олег Герштанский также внес значительный вклад в подготовку новых специалистов, передавая свои знания молодым геологам. Его исследования и разработки продолжают использоваться в геологоразведке, а его идеи и научные труды служат основой для дальнейших открытий.

Как стало известно, похороны Олега Герштанского состоятся в Алматы. Дата и время церемонии будут объявлены дополнительно. Родные, коллеги и ученики выражают глубокие соболезнования в связи с его кончиной, подчеркивая, что его имя навсегда останется в истории казахстанской нефтегазовой промышленности.

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