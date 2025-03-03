В Казахстане вводится обязательное страхование недвижимости от последствий стихийных бедствий

В Казахстане предложена концепция страховой защиты от крупных бедствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По информации, полученной LS от Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сейчас идут заключительные этапы согласования параметров этой концепции. Государственные структуры также заняты сбором и обновлением необходимой информации.
"После принятия окончательных решений будут разработаны законодательные поправки по введению страхования от стихийных бедствий", – подчеркнул регулятор.
Предлагаемая модель предполагает страховое покрытие от четырех типов рисков в регионах Казахстана, наиболее уязвимых к стихийным бедствиям: землетрясения, наводнения, паводки и пожары в лесах.
"При этом вопросы по окончательному перечню покрываемых рисков и регионов, подлежащих защите, а также этапность страхования будут определены по результатам комплексной оценки рисков стихийных бедствий", – уточнили в АРРФР.
При наступлении катастрофических событий планируется производить фиксированные выплаты владельцам полностью или частично разрушенного жилья, не требуя предварительной оценки ущерба.
Регулятор подчеркнул, что страхование основано на принципах взаимопомощи и перераспределения средств. Следовательно, выплаты осуществляются за счет общего фонда, формируемого взносами всех участников.
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