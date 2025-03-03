Какие филиалы иностранных банков появятся в Казахстане

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) поделились информацией о намерениях разрешить открытие отделений иностранных банков на территории Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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С целью привлечения зарубежных инвесторов АРРФР совместно с Национальным банком провели ряд встреч и обсуждений с финансовыми регуляторами и крупными банковскими организациями из Китая, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов и стран Европы.

Благодаря этим усилиям, в банковскую систему Казахстана были привлечены такие известные международные финансовые игроки, как BNK Financial Group из Южной Кореи, Abu Dhabi Commercial Bank из ОАЭ и Lesha Bank из Катара.

"12 июня 2024 года международной финансовой организации BNK выдано разрешение на добровольную реорганизацию МФО BNK в форме конвертации в банк второго уровня. Abu Dhabi Commercial Bank 9 октября 2024 года завершена сделка по приобретению акций АО "Исламский Банк "Al Hilal" крупной банковской группой Abu Dhabi Commercial Bank PJSC. 21 октября АО "Исламский Банк "Al Hilal" переименован в АО "Исламский банк "ADCB". Кроме этого, 8 октября 2024 года завершена сделка между холдингом "Байтерек" и катарским Lesha Bank по продаже 100 процентов акций АО Bereke Bank", - сообщили в агентстве в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.

В связи со сменой названия, Bereke Bank (дочерняя организация Lesha Bank LLC (публичная)) в настоящее время проходит процедуру перерегистрации банковской лицензии. Этот процесс необходим для отражения обновленного наименования в официальных документах и разрешениях, выданных регулирующими органами. Переоформление лицензии является стандартной процедурой при изменении юридического наименования финансовой организации.