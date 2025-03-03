Казахстанцы стали открывать банковские вклады на более выгодных условиях

В начале года ряд казахстанских банков второго уровня скорректировали в сторону увеличения ставки по депозитам. Это привело к росту среднерыночной ставки вознаграждения по депозитам физических лиц, которая, согласно данным Национального банка РК, увеличилась с 13,2% до 13,5% в течение месяца.

Для условных вкладов ставка составила 9,1% годовых, а для вкладов до востребования – 0%. Средний процент по остальным видам депозитов (несрочным, срочным и сберегательным), оформленным в январе, достиг 13,5%.

Наиболее выгодными оказались депозиты, открытые на срок от 1 до 3 месяцев – здесь среднерыночная ставка составила 15,2%.

За ними следуют вклады на срок до 1 месяца, а также от 3 месяцев до 1 года – 13,7%. Депозиты со сроком от 1 года до 5 лет предлагают в среднем 13,4%, а вклады на срок более 5 лет – 2,1%.

Следует понимать, что представленные процентные ставки отражают усредненные показатели по привлеченным депозитным средствам. При этом, в статистической выборке рассматривались исключительно те депозиты, которые были оформлены в течение января.