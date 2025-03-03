Сотрудников Центра судебных экспертиз арестовали в Астане за хищение 2 миллиардов

Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), при содействии городской прокуратуры, начато расследование в отношении представителей Центра судебных экспертиз и главы компании-поставщика по подозрению в хищении свыше 2 миллиардов тенге государственных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Информация об этом была обнародована 3 марта 2025 года Агентством РК по финансовому мониторингу.

"В рамках Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы в целях материально-технического оснащения органов судебной экспертизы из республиканского бюджета выделено 10,3 млрд тенге. Однако в 2023-2024 годах должностные лица Центра судебных экспертиз, действуя в сговоре с поставщиками, при формировании бюджетной заявки завысили стоимость оборудования в три раза путем предоставления фиктивных коммерческих предложений", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Более того, до объявления тендера в технических спецификациях указывалось исключительно то оборудование, которое могли предложить связанные компании.

Для обеспечения конфискации наложен арест на активы общей стоимостью свыше 148 млн тенге, включая земельные участки в Алматы, квартиру в Астане, а также автомобили BMW Х6 и RAV 4. Заблокированы денежные средства ТОО на банковских счетах в размере 1,6 млрд тенге, 367 тыс. долларов и 366 тыс. евро.

Директор Центра судебных экспертиз, руководитель отдела госзакупок и глава ТОО задержаны. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Предварительное расследование продолжается.