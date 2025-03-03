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03.03.2025, 09:32

Маршруты "черного золота": куда Казахстан поставляет свою нефть

Новости Казахстана 0 699

Согласно информации, предоставленной LS, Казахстан нарастил объемы реализации нефти в направлении Италии и Нидерландов, сообщает Lada.kz

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В течение 2024 года из страны было экспортировано свыше 71 миллиона тонн "черного золота". Отмечается незначительное уменьшение экспортных показателей по сравнению с предыдущим годом, составившее 0,5%. Однако, в денежном эквиваленте наблюдается небольшой подъем на 1,3%, достигнув 42,8 миллиарда долларов США.

При этом, шесть ключевых стран-импортеров сократили объемы закупок нефти.

Наиболее значительное снижение закупок произошло со стороны Южной Кореи – в 3,2 раза, до 1,7 миллиона тонн. Экспорт в Сингапур упал в 2,1 раза, в Китай – в 1,9 раза, а в Турцию – в 1,7 раза.

Уменьшились поставки и в Румынию (на 4,4%) и Испанию (на 9,3%).

Увеличение поставок в Италию (на 27%) и Нидерланды (на 28,2%) компенсировало общее снижение.

Резкий скачок отмечен в поставках в Болгарию – в 47 раз.

Объем экспорта нефтепродуктов сократился на 16,7%, в денежном выражении – на 22,5%.

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