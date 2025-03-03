Хорошая новость для авиапассажиров: дополнительные авиарейсы на мартовские праздники

Сегодня, 3 марта 2025 года, Министерство транспорта Казахстана поделилось позитивной информацией: в связи с предстоящими мартовскими праздниками планируется увеличение количества авиарейсов, сообщает Zakon.kz. Таким образом, пассажирам будет предоставлена возможность более гибко планировать свои поездки в праздничные дни, передает Lada.kz
По информации от официальных источников, в честь празднования Наурыз мейрамы, в период с 16 по 30 марта, было запланировано увеличение количества рейсов на 120.
по внутренним направлениям:
по международным направлениям:
Кроме того, как рассказали в Минтранспорта:
Кроме того, с 4 июня будут открыты рейсы по маршруту Караганда – Стамбул (2 рейса в неделю).
Также будут открыты рейсы по маршруту:
В целях удовлетворения повышенного спроса в период праздников рассматривается возможность увеличения частоты полетов по наиболее востребованным внутренним направлениям, таким как Астана – Алматы, Астана – Шымкент и Астана – Туркестан.
Приобрести авиабилеты можно через официальные онлайн-платформы авиаперевозчиков.
В Министерстве транспорта заверили, что увеличения стоимости авиабилетов как на внутренних, так и на международных маршрутах не предвидится, и цены останутся на текущем уровне.
"Цена билета на самолет может изменяться в зависимости от рыночной конъюнктуры, например, от времени приобретения билета относительно даты вылета", – пояснили представители пресс-службы министерства.
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