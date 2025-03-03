Хорошая новость для авиапассажиров: дополнительные авиарейсы на мартовские праздники

По информации от официальных источников, в честь празднования Наурыз мейрамы, в период с 16 по 30 марта, было запланировано увеличение количества рейсов на 120.

Air Astana увеличила количество своих рейсов на 55.

по внутренним направлениям:

Астана – Алматы + 8 рейсов;

Атырау – Астана + 6 рейсов;

Атырау – Алматы + 3 рейса;

Алматы – Шымкент +2 рейса;

Алматы – Кызылорда + 2 рейса;

Алматы – Актау + 1 рейс;

Алматы – Актобе + 1 рейс;

Алматы – Усть-Каменогорск + 1 рейс;

Астана – Актобе + 1 рейс;

Астана – Уральск + 1 рейс;

Астана – Костанай + 1 рейс;

по международным направлениям:

Алматы – Сеул + 4 рейса;

Алматы – Стамбул + 4 рейса;

Астана – Стамбул + 4 рейса;

Алматы – Мале + 4 рейса;

Алматы – Пекин + 2 рейса;

Астана – Сеул + 2 рейса;

Алматы – Тбилиси + 1 рейс;

Астана – Пхукет + 1 рейс;

Астана – Фукуок + 1 рейс;

Алматы – Лондон + 1 рейс;

Алматы – Душанбе + 1 рейс;

Алматы – Баку + 1 рейс;

Алматы – Камрань + 1 рейс;

Алматы – Гуанчжоу + 1 рейс.

Кроме того, как рассказали в Минтранспорта:

с 30 марта будет открыто авиасообщение по маршруту Алматы – Нячанг (4 рейса в неделю),

с 31 марта – Астана – Нячанг (3 рейса в неделю), с 30 марта – Алматы – Гуанчжоу (3 рейса в неделю);

с 20 апреля будут возобновлены рейсы по маршруту Алматы – Мумбай (3 рейса в неделю);

с 28 мая будет открыто авиасообщение по новому направлению Атырау – Тбилиси (3 рейса в неделю);

с 1 июня – Астана – Франкфурт (3 рейса в неделю).

Авиакомпания FlyArystan добавила 33 рейса:

Астана – Алматы + 11 рейсов;

Астана – Уральск +4 рейса;

Алматы – Шымкент + 3 рейса;

Алматы – Караганда +2 рейса;

Алматы – Кызылорда +2 рейса;

Астана – Шымкент +2 рейса;

Астана – Туркестан +2 рейса;

Алматы – Костанай +1 рейс;

Алматы – Семей + 1 рейс;

Алматы – Павлодар +1 рейс;

Алматы – Уральск +1 рейс;

Астана – Кызылорда +1 рейс;

Астана – Актау +1 рейс;

Астана – Усть-Каменогорск +1 рейс.

Кроме того, с 4 июня будут открыты рейсы по маршруту Караганда – Стамбул (2 рейса в неделю).

Авиакомпания SCAT добавила 32 рейса:

Астана – Алматы + 16 рейсов;

Астана – Шымкент + 8 рейсов;

Алматы – Шымкент + 8 рейсов.

Также будут открыты рейсы по маршруту:

Шымкент – Каир (с 29 мая, 2 рейса в неделю),

Шымкент – Сиань (с 28 мая, 2 рейса в неделю),

Шымкент – Будапешт (с 27 мая, 2 рейса в неделю).

Авиакомпания Qazaq Air:

с 1 мая будут запущены рейсы по маршруту Астана – Самарканд (2 рейса в неделю).

В целях удовлетворения повышенного спроса в период праздников рассматривается возможность увеличения частоты полетов по наиболее востребованным внутренним направлениям, таким как Астана – Алматы, Астана – Шымкент и Астана – Туркестан.

Приобрести авиабилеты можно через официальные онлайн-платформы авиаперевозчиков.

В Министерстве транспорта заверили, что увеличения стоимости авиабилетов как на внутренних, так и на международных маршрутах не предвидится, и цены останутся на текущем уровне.