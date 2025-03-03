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03.03.2025, 09:44

Хорошая новость для авиапассажиров: дополнительные авиарейсы на мартовские праздники

Новости Казахстана 0 625

Сегодня, 3 марта 2025 года, Министерство транспорта Казахстана поделилось позитивной информацией: в связи с предстоящими мартовскими праздниками планируется увеличение количества авиарейсов, сообщает Zakon.kz. Таким образом, пассажирам будет предоставлена возможность более гибко планировать свои поездки в праздничные дни, передает Lada.kz

Фото: informburo.kz
Фото: informburo.kz

По информации от официальных источников, в честь празднования Наурыз мейрамы, в период с 16 по 30 марта, было запланировано увеличение количества рейсов на 120.

Air Astana увеличила количество своих рейсов на 55.

по внутренним направлениям:

  • Астана – Алматы + 8 рейсов;
  • Атырау – Астана + 6 рейсов;
  • Атырау – Алматы + 3 рейса;
  • Алматы – Шымкент +2 рейса;
  • Алматы – Кызылорда + 2 рейса;
  • Алматы – Актау + 1 рейс;
  • Алматы – Актобе + 1 рейс;
  • Алматы – Усть-Каменогорск + 1 рейс;
  • Астана – Актобе + 1 рейс;
  • Астана – Уральск + 1 рейс;
  • Астана – Костанай + 1 рейс;

по международным направлениям:

  • Алматы – Сеул + 4 рейса;
  • Алматы – Стамбул + 4 рейса;
  • Астана – Стамбул + 4 рейса;
  • Алматы – Мале + 4 рейса;
  • Алматы – Пекин + 2 рейса;
  • Астана – Сеул + 2 рейса;
  • Алматы – Тбилиси + 1 рейс;
  • Астана – Пхукет + 1 рейс;
  • Астана – Фукуок + 1 рейс;
  • Алматы – Лондон + 1 рейс;
  • Алматы – Душанбе + 1 рейс;
  • Алматы – Баку + 1 рейс;
  • Алматы – Камрань + 1 рейс;
  • Алматы – Гуанчжоу + 1 рейс.

Кроме того, как рассказали в Минтранспорта:

  • с 30 марта будет открыто авиасообщение по маршруту Алматы – Нячанг (4 рейса в неделю),
  • с 31 марта – Астана – Нячанг (3 рейса в неделю), с 30 марта – Алматы – Гуанчжоу (3 рейса в неделю);
  • с 20 апреля будут возобновлены рейсы по маршруту Алматы – Мумбай (3 рейса в неделю);
  • с 28 мая будет открыто авиасообщение по новому направлению Атырау – Тбилиси (3 рейса в неделю);
  • с 1 июня – Астана – Франкфурт (3 рейса в неделю).

Авиакомпания FlyArystan добавила 33 рейса:

  • Астана – Алматы + 11 рейсов;
  • Астана – Уральск +4 рейса;
  • Алматы – Шымкент + 3 рейса;
  • Алматы – Караганда +2 рейса;
  • Алматы – Кызылорда +2 рейса;
  • Астана – Шымкент +2 рейса;
  • Астана – Туркестан +2 рейса;
  • Алматы – Костанай +1 рейс;
  • Алматы – Семей + 1 рейс;
  • Алматы – Павлодар +1 рейс;
  • Алматы – Уральск +1 рейс;
  • Астана – Кызылорда +1 рейс;
  • Астана – Актау +1 рейс;
  • Астана – Усть-Каменогорск +1 рейс.

Кроме того, с 4 июня будут открыты рейсы по маршруту Караганда – Стамбул (2 рейса в неделю).

Авиакомпания SCAT добавила 32 рейса:

  • Астана – Алматы + 16 рейсов;
  • Астана – Шымкент + 8 рейсов;
  • Алматы – Шымкент + 8 рейсов.

Также будут открыты рейсы по маршруту:

  • Шымкент – Каир (с 29 мая, 2 рейса в неделю),
  • Шымкент – Сиань (с 28 мая, 2 рейса в неделю),
  • Шымкент – Будапешт (с 27 мая, 2 рейса в неделю).

Авиакомпания Qazaq Air:

  • с 1 мая будут запущены рейсы по маршруту Астана – Самарканд (2 рейса в неделю).

В целях удовлетворения повышенного спроса в период праздников рассматривается возможность увеличения частоты полетов по наиболее востребованным внутренним направлениям, таким как Астана – Алматы, Астана – Шымкент и Астана – Туркестан.

Приобрести авиабилеты можно через официальные онлайн-платформы авиаперевозчиков.

В Министерстве транспорта заверили, что увеличения стоимости авиабилетов как на внутренних, так и на международных маршрутах не предвидится, и цены останутся на текущем уровне.

"Цена билета на самолет может изменяться в зависимости от рыночной конъюнктуры, например, от времени приобретения билета относительно даты вылета", – пояснили представители пресс-службы министерства. 

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