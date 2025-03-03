Двоих казахстанцев отправили в колонию максимальной безопасности за пропаганду терроризма

В Туркестанской области вынесены приговоры лицам, признанным виновными в преступлениях против государственного управления, а именно в распространении террористической идеологии и участии в экстремистской деятельности. Информацию об этом предоставили в областной прокуратуре 3 марта 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Согласно опубликованным данным, в октябре 2024 года житель Жамбылской области создал Telegram-канал под названием "За Ислам", где незаконно делился видеоматериалами, принадлежащими международным террористическим организациям "Братья мусульмане" и "Исламское движение Узбекистана".

Похожий случай произошел в декабре, когда уроженец Туркестанской области неоднократно отправлял через WhatsApp и Facebook видеоролики, связанные с религиозной экстремистской организацией "Хизб-ут-Тахрир".

"В ходе судебного разбирательства государственные обвинители представили неопровержимые доказательства вины подсудимых и ходатайствовали о назначении наказания в виде лишения свободы. Лицам, уличенным в пропаганде терроризма, назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима", – заявили в прокуратуре Туркестанской области.

Указанные судебные решения вступили в силу.