В Казахстане хотят внедрить новый вид платежа на рынке жилья

В Казахстане рассматривают возможность внедрения нового платежа на рынке жилья. Министерство национальной экономики поделилось с LS деталями инициативы, передает Lada.kz
В рамках разработки нового Налогового кодекса* обсуждается освобождение от НДС при продаже жилой недвижимости.
Кроме того, прорабатывается введение социального инфраструктурного платежа за каждый квадратный метр введенного в эксплуатацию объекта. Эти средства планируется направлять на развитие городской инфраструктуры, что потребует корректировки ряда законодательных актов.
"Проект находится в стадии обсуждения и не является окончательным. Обсуждение продолжается в парламенте, и все предложения и замечания будут учтены в дальнейшей работе", – уточнили в министерстве.
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