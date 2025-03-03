Кого освободят от четвертого этапа всеобщего декларирования в Казахстане

Президент Казахстана предложил освободить граждан, подпадающих под четвертый этап всеобщего декларирования, от необходимости представления деклараций об активах и обязательствах. В связи с этим КГД подготовил несколько инициатив.
Категории лиц, обязанных предоставлять форму налоговой отчетности (ФНО) 250.00:
- граждане и резиденты РК, имеющие за границей имущество (недвижимость, транспорт, банковские счета с суммой свыше 1000 МРП);
- лица, ведущие частную практику;
- граждане, добровольно желающие подать декларацию;
- кандидаты на выборные и государственные должности, их супруги;
- лица, претендующие на статус крупных участников банков, фондового рынка, страховых компаний.
Обязательное представление ФНО 270.00 распространяется на:
- государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов (включая учредителей и руководителей квазигосударственного сектора);
- крупных участников банковского, фондового и страхового рынков, а также их супругов;
- владельцев и учредителей коммерческих организаций (в АО – от 10% голосующих акций) и их супругов;
- лиц, ведущих частную практику (резидентов);
- граждан, имеющих зарубежное имущество (аналогично форме 240.00);
- лиц, получивших самостоятельный облагаемый налогом доход (за исключением ИП);
- резидентов, владеющих счетами в иностранных банках с суммой свыше 1000 МРП;
- граждан, приобретших имущество стоимостью более 20 000 МРП в Казахстане или за его пределами.
Освобождение от подачи ФНО 250.00 возможно при отсутствии у физлиц:
- зарубежной недвижимости и транспорта;
- банковских счетов в иностранных банках с суммой более 1000 МРП;
- инвестиций в драгоценные металлы;
- долей в иностранных компаниях и жилищном строительстве;
- ценных бумаг, производных финансовых инструментов, средств на брокерских счетах;
- объектов интеллектуальной собственности, цифровых активов;
- дебиторской или кредиторской задолженности;
- имущества стоимостью свыше 1000 МРП за единицу (антиквариат, предметы роскоши и др.).
КГД напоминает о необходимости достоверного декларирования активов в Казахстане и за его пределами, так как их стоимость влияет на определение налогооблагаемого дохода.
Перед заполнением декларации гражданам рекомендуется:
- подготовить подтверждающие документы;
- провести независимую оценку имущества стоимостью более 1000 МРП (при необходимости);
- нотариально заверить договоры займа;
- проверить активы и обязательства в Казахстане;
- направить запрос в Республиканскую нотариальную палату через систему Doculite для проверки наличия дебиторской/кредиторской задолженности.
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