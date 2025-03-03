Кого освободят от четвертого этапа всеобщего декларирования в Казахстане

Комитет государственных доходов (КГД) озвучил ряд предложений по внедрению всеобщего декларирования в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Департамент государственных доходов Павлодарской области.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана предложил освободить граждан, подпадающих под четвертый этап всеобщего декларирования, от необходимости представления деклараций об активах и обязательствах. В связи с этим КГД подготовил несколько инициатив.

Категории лиц, обязанных предоставлять форму налоговой отчетности (ФНО) 250.00:

граждане и резиденты РК, имеющие за границей имущество (недвижимость, транспорт, банковские счета с суммой свыше 1000 МРП);

лица, ведущие частную практику;

граждане, добровольно желающие подать декларацию;

кандидаты на выборные и государственные должности, их супруги;

лица, претендующие на статус крупных участников банков, фондового рынка, страховых компаний.

Обязательное представление ФНО 270.00 распространяется на:

государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов (включая учредителей и руководителей квазигосударственного сектора);

крупных участников банковского, фондового и страхового рынков, а также их супругов;

владельцев и учредителей коммерческих организаций (в АО – от 10% голосующих акций) и их супругов;

лиц, ведущих частную практику (резидентов);

граждан, имеющих зарубежное имущество (аналогично форме 240.00);

лиц, получивших самостоятельный облагаемый налогом доход (за исключением ИП);

резидентов, владеющих счетами в иностранных банках с суммой свыше 1000 МРП;

граждан, приобретших имущество стоимостью более 20 000 МРП в Казахстане или за его пределами.

Освобождение от подачи ФНО 250.00 возможно при отсутствии у физлиц:

зарубежной недвижимости и транспорта;

банковских счетов в иностранных банках с суммой более 1000 МРП;

инвестиций в драгоценные металлы;

долей в иностранных компаниях и жилищном строительстве;

ценных бумаг, производных финансовых инструментов, средств на брокерских счетах;

объектов интеллектуальной собственности, цифровых активов;

дебиторской или кредиторской задолженности;

имущества стоимостью свыше 1000 МРП за единицу (антиквариат, предметы роскоши и др.).

КГД напоминает о необходимости достоверного декларирования активов в Казахстане и за его пределами, так как их стоимость влияет на определение налогооблагаемого дохода.

Перед заполнением декларации гражданам рекомендуется: