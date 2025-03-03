18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.11
521.12
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.03.2025, 11:41

Кого освободят от четвертого этапа всеобщего декларирования в Казахстане

Новости Казахстана 0 662

Комитет государственных доходов (КГД) озвучил ряд предложений по внедрению всеобщего декларирования в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Департамент государственных доходов Павлодарской области.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана предложил освободить граждан, подпадающих под четвертый этап всеобщего декларирования, от необходимости представления деклараций об активах и обязательствах. В связи с этим КГД подготовил несколько инициатив.

Категории лиц, обязанных предоставлять форму налоговой отчетности (ФНО) 250.00:

  • граждане и резиденты РК, имеющие за границей имущество (недвижимость, транспорт, банковские счета с суммой свыше 1000 МРП);
  • лица, ведущие частную практику;
  • граждане, добровольно желающие подать декларацию;
  • кандидаты на выборные и государственные должности, их супруги;
  • лица, претендующие на статус крупных участников банков, фондового рынка, страховых компаний.

Обязательное представление ФНО 270.00 распространяется на:

  • государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов (включая учредителей и руководителей квазигосударственного сектора);
  • крупных участников банковского, фондового и страхового рынков, а также их супругов;
  • владельцев и учредителей коммерческих организаций (в АО – от 10% голосующих акций) и их супругов;
  • лиц, ведущих частную практику (резидентов);
  • граждан, имеющих зарубежное имущество (аналогично форме 240.00);
  • лиц, получивших самостоятельный облагаемый налогом доход (за исключением ИП);
  • резидентов, владеющих счетами в иностранных банках с суммой свыше 1000 МРП;
  • граждан, приобретших имущество стоимостью более 20 000 МРП в Казахстане или за его пределами.

Освобождение от подачи ФНО 250.00 возможно при отсутствии у физлиц:

  • зарубежной недвижимости и транспорта;
  • банковских счетов в иностранных банках с суммой более 1000 МРП;
  • инвестиций в драгоценные металлы;
  • долей в иностранных компаниях и жилищном строительстве;
  • ценных бумаг, производных финансовых инструментов, средств на брокерских счетах;
  • объектов интеллектуальной собственности, цифровых активов;
  • дебиторской или кредиторской задолженности;
  • имущества стоимостью свыше 1000 МРП за единицу (антиквариат, предметы роскоши и др.).

КГД напоминает о необходимости достоверного декларирования активов в Казахстане и за его пределами, так как их стоимость влияет на определение налогооблагаемого дохода.

Перед заполнением декларации гражданам рекомендуется:

  • подготовить подтверждающие документы;
  • провести независимую оценку имущества стоимостью более 1000 МРП (при необходимости);
  • нотариально заверить договоры займа;
  • проверить активы и обязательства в Казахстане;
  • направить запрос в Республиканскую нотариальную палату через систему Doculite для проверки наличия дебиторской/кредиторской задолженности.
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
В России изменят правила репатриации для казахстанцевНовости Казахстана
05.02.2025, 10:14 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...