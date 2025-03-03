Россияне спровоцировали бум платежных карт в Казахстане

В январе 2025 года казахстанские банки зафиксировали рекордный рост выпуска карт международных платежных систем. По данным Национального банка РК, количество карт в обращении достигло 56,7 млн, увеличившись на 3,9% за месяц. Этот показатель стал максимальным с апреля 2023 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Эксперты связывают рост спроса с новыми ограничениями на выпуск карт для нерезидентов, вступившими в силу 19 января 2025 года. Разберемся, действительно ли это так.
Казахстан стал важным центром для открытия счетов иностранными гражданами, особенно после прекращения работы международных платежных систем в России в 2022 году. Однако в январе 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК ввело новые ограничения:
Нерезиденты могут получать банковские карты на срок до 12 месяцев.
Один клиент не может владеть более чем пятью картами в одном банке и не более чем тремя картами в трех разных банках.
Эти меры направлены на усиление контроля за финансовыми операциями и предотвращение отмывания денег.
Финансовый аналитик Асель Жаркенова отмечает, что такие изменения неизбежно вызывают ажиотаж:
"Люди стараются воспользоваться возможностями до введения новых ограничений. Это особенно актуально для иностранных клиентов, которые рассчитывали на более гибкие условия и теперь вынуждены оперативно реагировать".
В результате многие нерезиденты, особенно граждане России, стремились открыть карты заранее, чтобы сохранить доступ к международным платежным системам. Казахстан остается одной из немногих стран региона, где они могут это сделать с относительной легкостью.
Некоторые казахстанские банки временно приостановили выпуск карт для нерезидентов, чтобы адаптироваться к новым требованиям. В то же время другие продолжали оформление карт по старым условиям в первые дни после введения правил. Это привело к резкому росту эмиссии карт: иностранные клиенты старались получить сразу несколько карт в разных банках, чтобы обезопасить себя от дальнейших ограничений.
"Пока банки не выработали единую политику, многие нерезиденты оформляют несколько карт в разных финансовых учреждениях. Это временное явление, но оно значительно повлияло на январскую статистику", — добавляет Жаркенова.
Помимо ажиотажа среди нерезидентов, на увеличение числа карт могли повлиять:
плановая замена карт казахстанскими гражданами,
развитие электронной коммерции в стране,
завершение пилотного проекта по дистанционной выдаче ИИН иностранцам.
Наибольшее влияние оказало прекращение программы дистанционного получения ИИН:
"Ранее нерезиденты могли получить ИИН через посольства, но теперь им необходимо лично приезжать в Казахстан. Это стимулирует их к открытию счетов и выпуску платежных карт", — поясняет Жаркенова.
После ухода международных платежных систем из России во втором квартале 2022 года страны СНГ зафиксировали резкий рост эмиссии карт. По данным центробанков, максимальные темпы прироста были отмечены в:
Кыргызстане: +39,7% за год, до 1,2 млн карт.
Узбекистане: +26,2%, до 29,9 млн карт.
Армении: +16,2%, свыше 2 млн карт.
Беларуси: +11,52%, до 17 млн карт.
Таджикистане: +28% (по данным за май 2022 года).
Лидером оказался Казахстан, где количество карт увеличилось на 7,86% за год, достигнув 39,8 млн штук.
Многие банки Казахстана и Узбекистана активно рекламировали услуги по открытию счетов для нерезидентов, что дополнительно стимулировало спрос. Однако со временем рынок адаптировался к новым условиям.
Комментарии0 комментарий(ев)