Россияне спровоцировали бум платежных карт в Казахстане

В январе 2025 года казахстанские банки зафиксировали рекордный рост выпуска карт международных платежных систем. По данным Национального банка РК, количество карт в обращении достигло 56,7 млн, увеличившись на 3,9% за месяц. Этот показатель стал максимальным с апреля 2023 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Эксперты связывают рост спроса с новыми ограничениями на выпуск карт для нерезидентов, вступившими в силу 19 января 2025 года. Разберемся, действительно ли это так.

Причины увеличения спроса на банковские карты

Казахстан стал важным центром для открытия счетов иностранными гражданами, особенно после прекращения работы международных платежных систем в России в 2022 году. Однако в январе 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК ввело новые ограничения:

Нерезиденты могут получать банковские карты на срок до 12 месяцев.

Один клиент не может владеть более чем пятью картами в одном банке и не более чем тремя картами в трех разных банках.

Эти меры направлены на усиление контроля за финансовыми операциями и предотвращение отмывания денег.

Финансовый аналитик Асель Жаркенова отмечает, что такие изменения неизбежно вызывают ажиотаж:

"Люди стараются воспользоваться возможностями до введения новых ограничений. Это особенно актуально для иностранных клиентов, которые рассчитывали на более гибкие условия и теперь вынуждены оперативно реагировать".

В результате многие нерезиденты, особенно граждане России, стремились открыть карты заранее, чтобы сохранить доступ к международным платежным системам. Казахстан остается одной из немногих стран региона, где они могут это сделать с относительной легкостью.

Реакция банков

Некоторые казахстанские банки временно приостановили выпуск карт для нерезидентов, чтобы адаптироваться к новым требованиям. В то же время другие продолжали оформление карт по старым условиям в первые дни после введения правил. Это привело к резкому росту эмиссии карт: иностранные клиенты старались получить сразу несколько карт в разных банках, чтобы обезопасить себя от дальнейших ограничений.

"Пока банки не выработали единую политику, многие нерезиденты оформляют несколько карт в разных финансовых учреждениях. Это временное явление, но оно значительно повлияло на январскую статистику", — добавляет Жаркенова.

Другие факторы роста эмиссии карт

Помимо ажиотажа среди нерезидентов, на увеличение числа карт могли повлиять:

плановая замена карт казахстанскими гражданами,

развитие электронной коммерции в стране,

завершение пилотного проекта по дистанционной выдаче ИИН иностранцам.

Наибольшее влияние оказало прекращение программы дистанционного получения ИИН:

"Ранее нерезиденты могли получить ИИН через посольства, но теперь им необходимо лично приезжать в Казахстан. Это стимулирует их к открытию счетов и выпуску платежных карт", — поясняет Жаркенова.

Динамика спроса на карты в странах СНГ

После ухода международных платежных систем из России во втором квартале 2022 года страны СНГ зафиксировали резкий рост эмиссии карт. По данным центробанков, максимальные темпы прироста были отмечены в:

Кыргызстане: +39,7% за год, до 1,2 млн карт.

Узбекистане: +26,2%, до 29,9 млн карт.

Армении: +16,2%, свыше 2 млн карт.

Беларуси: +11,52%, до 17 млн карт.

Таджикистане: +28% (по данным за май 2022 года).

Лидером оказался Казахстан, где количество карт увеличилось на 7,86% за год, достигнув 39,8 млн штук.

Многие банки Казахстана и Узбекистана активно рекламировали услуги по открытию счетов для нерезидентов, что дополнительно стимулировало спрос. Однако со временем рынок адаптировался к новым условиям.