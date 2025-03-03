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03.03.2025, 13:32

Какое наказание за использование дипфейков грозит казахстанцам

Новости Казахстана 0 702

3 марта 2025 года депутат Мажилиса Екатерина Смышляева в кулуарах парламента прокомментировала вопросы ответственности за создание дипфейков в рамках нового законопроекта «Об искусственном интеллекте», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Журналисты поинтересовались, как в Казахстане будет регулироваться создание и использование дипфейков.

"Сейчас озвучивать не буду, потому что есть и мировая практика. Чуть позже к этому вопросу вернемся – где-то через месяц какая-то более-менее позиция оформится. Дело в том, что назначать какие-либо наказания за дипфейки, как и любые другие статьи Уголовного и Административного кодекса, должно быть четко и понятно обосновано с точки зрения соразмерности нарушения. Это очень важно. Это вопрос справедливости. Сейчас называть какие-нибудь жуткие сроки и цифры, понимая, что завтра это будет принято как данность, наверное, не совсем правильно", – ответила депутат. 

Смышляева также отметила, что в действующем законодательстве уже существуют статьи, которые могут быть применены в отношении дипфейков.

"Но они связаны со вторичным составом. То есть сам дипфейк – нет, а вот его содержание, если он оскорбил честь и достоинство человека, манипулировал общественным мнением или привел к мошенническим действиям и повлек материальный ущерб, то уже применяется ответственность. Применяется в этом случае как отягчающее обстоятельство использование информационных технологий. У нас уже такая статья есть", – дополнила она. 

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