Какое наказание за использование дипфейков грозит казахстанцам

3 марта 2025 года депутат Мажилиса Екатерина Смышляева в кулуарах парламента прокомментировала вопросы ответственности за создание дипфейков в рамках нового законопроекта «Об искусственном интеллекте», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Журналисты поинтересовались, как в Казахстане будет регулироваться создание и использование дипфейков.

"Сейчас озвучивать не буду, потому что есть и мировая практика. Чуть позже к этому вопросу вернемся – где-то через месяц какая-то более-менее позиция оформится. Дело в том, что назначать какие-либо наказания за дипфейки, как и любые другие статьи Уголовного и Административного кодекса, должно быть четко и понятно обосновано с точки зрения соразмерности нарушения. Это очень важно. Это вопрос справедливости. Сейчас называть какие-нибудь жуткие сроки и цифры, понимая, что завтра это будет принято как данность, наверное, не совсем правильно", – ответила депутат.

Смышляева также отметила, что в действующем законодательстве уже существуют статьи, которые могут быть применены в отношении дипфейков.