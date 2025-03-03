Вернуть алкоголь на заправки АЗС предлагают в Казахстане

В Казахстане предложили разрешить продажу алкоголя на автозаправочных станциях (АЗС), называя действующий запрет препятствием для конкуренции, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

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С 2014 года на АЗС Казахстана запрещена продажа алкогольной продукции.

Данный запрет действует более 10 лет, однако Казахстанская топливная ассоциация считает, что он не способствует борьбе с алкоголизмом, а лишь ограничивает добросовестную конкуренцию. Представители ассоциации указывают, что алкоголь свободно продаётся в обычных магазинах, в том числе в тех, что расположены рядом с АЗС.

"Как известно, в настоящее время АЗС, стремясь повысить свою рентабельность, занимаются диверсификацией бизнеса, открывая мини-маркеты, кафе и станции технического обслуживания на своей территории. Такой подход обусловлен ростом затрат АЗС, особенно, расположенных за пределами городов. Так, расходы средней АЗС, находящейся на трассе, выросли на 36,8%, по сравнению с 2014 годом, при этом доходы от продажи нефтепродуктов за этот период снизились на 14,2%. Стоит отметить, что доходы от продажи товаров в магазинах при АЗС составляют 10–15% от общего дохода, тогда как в Европе, где разрешена продажа слабоалкогольной продукции, реализация нетопливных товаров приносит, по разным оценкам, от 60 до 70% прибыли АЗС", – считают в ассоциации.

Ассоциация намерена обратиться в профильные государственные органы с просьбой пересмотреть сложившуюся ситуацию. К слову, вопрос о продаже пива на АЗС уже поднимался в 2018 году.