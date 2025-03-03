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03.03.2025, 15:17

Казахстан и Азербайджан объявили о начале прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспия

Новости Казахстана 0 642

В рамках официального визита в Баку Премьер-министра Олжаса Бектенова принял Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Переданы теплые слова приветствия от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает primeminister.kz

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Благодаря доверительным отношениям глав двух государств казахстанско-азербайджанское сотрудничество выведено на новый качественный уровень партнерства. 

В ходе межправительственных переговоров с Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в транспортно-логистической отрасли, развития культурно-гуманитарных связей. 

В 2024 году товарооборот между двумя странами составил $533 млн. Казахстан готов нарастить поставки 130 видов несырьевых товаров в Азербайджан на сумму свыше $340 млн. Внимание уделено взаимодействию в транспортно-логистической сфере. За прошлый год объем перевозок грузов по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута вырос на 62% и достиг 4,5 млн тонн.  Между железными дорогами двух стран завершена интеграция платформы Digital Trade Corridor. 

​Стороны подтвердили намерение приложить все усилия для поднятия двустороннего товарооборота на более высокий уровень.

​По итогам встреч подписан ряд двусторонних документов. Среди них документ по проектированию и строительству подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Казахстан-Азербайджан. Проект имеет стратегическое значение для повышения качества и надежности связи, расширения передачи данных между Азией и Европой. 

Также в ходе переговоров обсуждено взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере. Азербайджанская сторона высоко оценила вклад Казахстана в процесс восстановления Карабаха.

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