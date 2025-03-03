Миллионные хищения: переселенцы в СКО завышали цены на жилье, чтобы получить больше денег

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили случаи незаконного присвоения бюджетных средств, выделенных в рамках программы переселения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно пресс-релизу от 3 марта 2025 года, в ходе проверок надзорным органом обнаружены серьезные нарушения законодательства. Они касаются несоблюдения обязательств по социальному контракту и завышенной стоимости жилья.

"Участники программы переселения, получившие материальную помощь от государства, в нарушение принятых обязательств Социальным контрактом переезжали с места расселения в другие регионы республики для постоянного проживания. Несмотря на это, должностными лицами местных исполнительных органов не приняты меры по взысканию данных выплат в размере 103,6 млн тенге". Прокуратура СКО

В результате прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 25 сотрудников местных исполнительных органов, среди которых 11 руководителей филиалов карьерных центров. В бюджет возвращены 19,1 млн тенге.

Оставшаяся сумма находится на стадии судебного разбирательства – соответствующие исковые заявления направлены в суды.

Кроме того, выявлены случаи искусственного завышения стоимости жилья со стороны участников программы из Айыртауского, Г. Мусрепова и Жамбылского районов. Данные действия противоречат требованиям Социального кодекса и Правил добровольного переселения и были направлены на получение максимальной компенсации от государства.

"От этих незаконных действий государству причинен ущерб на общую сумму 11,3 млн тенге. По данным фактам органами прокуратуры начаты досудебные расследования по ст. 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса РК". Прокуратура СКО

Суд уже вынес решения по ряду дел: три участника программы признаны виновными и приговорены к ограничению свободы на сроки от одного года до трех лет. Приговоры вступили в законную силу.