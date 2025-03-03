От 25 тысяч тенге: FlyArystan проводит трёхдневную распродажу авиабилетов на международные направления

Авиакомпания FlyArystan объявила о масштабной акции, во время которой пассажиры смогут приобрести билеты по сниженным ценам – от 25 тысяч тенге. Распродажа продлится до 23:59 5 марта, передаёт пресс-служба перевозчика, сообщает Lada.kz

© Photo : Пресс-служба Комитета гражданской авиации

Акция включает рейсы из Казахстана в Турцию, Грузию, Китай, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан и обратно.

С 14:00 3 марта до 23:59 5 марта 2025 года авиабилеты можно будет приобрести на официальном сайте www.flyarystan.com, в мобильном приложении FlyArystan и через другие каналы продаж.

Акционные билеты действительны для перелётов в период с 1 апреля по 31 августа. Весной доступны следующие направления:

Для путешествий с 1 апреля по 31 мая 2025 года:

Кутаиси – Астана, Алматы, Актау, Атырау (и обратно);

Ташкент – Астана (и обратно);

Баку – Актау (и обратно);

Стамбул – Актау (и обратно);

Урумчи – Астана (и обратно).

Для путешествий с 1 июня по 31 августа 2025 года:

Стамбул – Караганда (и обратно);

Баку – Астана (и обратно);

Бишкек – Астана (и обратно).

FlyArystan рекомендует заранее планировать поездки и бронировать авиабилеты по выгодным ценам. Авиакомпания также напоминает, что стоимость авиабилета в одну сторону включает одну единицу ручной клади, весом 5 кг и с габаритами 56 х 23 х 36 см, а также случайное место на борту. Остальные необходимые дополнительные услуги пассажиры могут приобрести на официальном сайте авиакомпании или в приложении FlyArystan.