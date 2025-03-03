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03.03.2025, 16:24

От 25 тысяч тенге: FlyArystan проводит трёхдневную распродажу авиабилетов на международные направления

Новости Казахстана 0 1 580

Авиакомпания FlyArystan объявила о масштабной акции, во время которой пассажиры смогут приобрести билеты по сниженным ценам – от 25 тысяч тенге. Распродажа продлится до 23:59 5 марта, передаёт пресс-служба перевозчика, сообщает Lada.kz 

© Photo : Пресс-служба Комитета гражданской авиации
© Photo : Пресс-служба Комитета гражданской авиации

Акция включает рейсы из Казахстана в Турцию, Грузию, Китай, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан и обратно.

С 14:00 3 марта до 23:59 5 марта 2025 года авиабилеты можно будет приобрести на официальном сайте www.flyarystan.com, в мобильном приложении FlyArystan и через другие каналы продаж.

Акционные билеты действительны для перелётов в период с 1 апреля по 31 августа. Весной доступны следующие направления:

Для путешествий с 1 апреля по 31 мая 2025 года:

  • Кутаиси – Астана, Алматы, Актау, Атырау (и обратно);
  • Ташкент – Астана (и обратно);
  • Баку – Актау (и обратно);
  • Стамбул – Актау (и обратно);
  • Урумчи – Астана (и обратно).

Для путешествий с 1 июня по 31 августа 2025 года:

  • Стамбул – Караганда (и обратно);
  • Баку – Астана (и обратно);
  • Бишкек – Астана (и обратно).

FlyArystan рекомендует заранее планировать поездки и бронировать авиабилеты по выгодным ценам. Авиакомпания также напоминает, что стоимость авиабилета в одну сторону включает одну единицу ручной клади, весом 5 кг и с габаритами 56 х 23 х 36 см, а также случайное место на борту. Остальные необходимые дополнительные услуги пассажиры могут приобрести на официальном сайте авиакомпании или в приложении FlyArystan.

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