Старший из клана Нигматулиных объявлен в розыск

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Согласно разыскной карточке, опубликованной на портале правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры, Нигматулин Аргын Зайруллаевич разыскивается с 3 марта 2025 года. Он родился 28 июня 1955 года, является гражданином Республики Казахстан. Инициатором розыска выступает Прокуратура, а ведет его Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции. Контактный телефон: 90-92-60.

Братья Нигматулины занимали высокие посты в государственном управлении. Нурлан Нигматулин, ранее спикер мажилиса, покинул пост 1 февраля 2022 года после январских событий. Он руководил нижней палатой парламента с 2016 года, а также занимал эту должность в 2012–2014 годах. В разное время он возглавлял Администрацию президента и был акимом Карагандинской области.

Его брат-близнец Ерлан Нигматулин также занимал депутатские должности в мажилисе и сенате. Аргын Нигматулин, старший из братьев, ранее был депутатом маслихата Карагандинской области.

На протяжении многих лет братьев Нигматулиных обвиняли в рейдерских захватах, возможных связях с криминальными структурами и фабрикации уголовных дел. Однако до сих пор они оставались на свободе.

Исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов, ранее работавший на руководящих должностях в антикоррупционной службе, рассказывал о случаях, когда успешные бизнесы исчезали, а аналогичные предприятия переходили в руки Нигматулиных.

7 января 2025 года появились сообщения о том, что после новых обвинений в рейдерстве братьев подозревают в подготовке свержения президента Касым-Жомарта Токаева.