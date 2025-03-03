Массовая депортация: таксистов-нелегалов выдворили из Казахстане

Часть иностранных граждан была выдворена из страны за нарушение миграционного режима. Внимание правоохранительных органов привлекли и казахстанцы, сдающие свои автомобили в аренду приезжим, сообщает polisia.kz

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В ходе операции «Безопасная дорога» сотрудники МВД выявляли нелегальных таксистов. За пять дней профилактического мероприятия было проверено 46 тысяч автомобилей, установлено 1080 иностранных граждан, занимавшихся частным извозом. Из них 691 человек осуществлял перевозку пассажиров с нарушением миграционного законодательства, используя мобильные приложения.

По итогам проверок 234 иностранца привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность, 457 человек — за превышение сроков пребывания в Казахстане. Судом было принято решение о выдворении 175 нелегальных таксистов, ещё 103 человека отправили в приёмники-распределители для установления личности. Кроме того, 38 казахстанцев оштрафовали за незаконное трудоустройство иностранцев.

По данным МВД, некоторые граждане Казахстана сдают свои автомобили в аренду иностранцам, которые работают в такси по 15–20 часов в сутки. Такой переработанный график повышает риск ДТП, ставя под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. Только в столице за время рейдов выявили пять человек, систематически сдававших свои машины приезжим для нелегальной работы в такси. Все они привлечены к административной ответственности. Подобные нарушения зафиксированы также в Алматы, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях.