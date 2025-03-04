Жителям Казахстана грозит уголовное преследование за попытку вывоза иностранной валюты

Эксперт управления неторгового оборота департамента таможенного контроля КГД Медет Меделбай рассказал, что жителям Казахстана могут грозить уголовные санкции за попытку вывоза иностранной валюты за границу, сообщает корреспондент Tengrinews.kz , передает Lada.kz

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В Комитете государственных доходов объяснили порядок транспортировки физическими лицами товаров для личного пользования, а также правила вывоза наличной иностранной валюты.

"В настоящее время в целях защиты национальных интересов и финансовой стабильности действует указ Президента, согласно которому стоит запрет на вывоз наличных денежных средств в иностранной валюте, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов и рассчитанной по курсу Национального банка, установленному на дату вывоза. Также стоит запрет на вывоз золотых слитков, аффинированного золота, выпускаемого Национальным банком, и запрет на вывоз золотых слитков свыше 100 граммов", — заявил Меделбай.

По его словам, таможенные органы пристально контролируют движение денежных средств на границе.

"При пересечении таможенной границы, то есть когда вы покидаете Республику Казахстан, таможенные органы четко следят за перемещением денежных средств. Если при вывозе денежные средства были обнаружены в вашем багаже, деньги изымаются (раньше они подлежали декларированию). Вы не сможете задекларировать их, потому что стоит запрет. Если сумма превышает 10 тысяч МРП (39 320 000 тенге), то там уже предусматривается уголовная ответственность с передачей материалов в правоохранительные органы", — уточнил эксперт.

Кроме того, он пояснил, какие товары можно ввозить без уплаты таможенных пошлин и налогов, придерживаясь установленных норм по стоимости, весу и количеству.

"Норма для товаров, ввозимых в пешем порядке, или же в сопровождаемом или несопровождаемом багаже составляет 500 евро и 25 килограммов. А если товар перевозится перевозчиком или же в международных почтовых отправлениях, то вес товара составляет 31 килограмм, стоимость — 200 евро. Если вы завезли товар, стоимость которого превысила 500 евро, то расчет идет по стоимости товара", — пояснил Меделбай.

Согласно правилам, физическое лицо может ввезти в Казахстан не более пяти ювелирных изделий, трех литров алкоголя и 200 сигарет (стиков).

Кроме того, беспошлинный ввоз электромобиля допускается только один раз в год, добавил представитель КГД.

В случае нарушения таможенных правил предусмотрены административные и уголовные санкции.