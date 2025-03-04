Покупку долларов для ЕНПФ возобновляет Нацбанк Казахстана

Национальный банк Казахстана 3 марта 2025 года опубликовал информацию о ситуации на валютном рынке. По итогам февраля курс тенге укрепился на 3,7%, достигнув 499,09 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz. , передает Lada.kz

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В дополнительной информации уточняется, что среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 227 до 237 млн долларов.

"Общий объем торгов составил 4,7 млрд долларов", – сообщили в пресс-службе.

При этом Национальный банк не проводил валютных интервенций в феврале.

Также в связи с обязательной продажей части валютной выручки квазигосударственными субъектами регулятор возобновляет публикацию данных по этому показателю.

"Объем продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора по итогам прошедшего месяца в рамках данной нормы составил порядка 274 млн долларов". Пресс-служба Национального банка РК.

В 2024 году доля валютных активов Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ) постепенно доводилась до 40%.

Для диверсификации и повышения доходности пенсионных активов путем инвестирования за рубежом Нацбанк намерен поддерживать валютную долю на уровне около 40%. Однако из-за укрепления тенге и поступлений пенсионных взносов этот показатель опустился ниже установленного уровня.