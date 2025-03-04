Казахстанка получила штраф за празднование Масленицы

В минувшие выходные возле одного из местных кафе шумно и с размахом отмечали Масленицу, однако веселье завершилось после инцидента с поджогом чучела.

Следует упомянуть, что сожжение чучела на Масленицу – это традиционный обряд, символизирующий проводы зимы и наступление весны.

Сотрудники полиции, следившие за порядком на мероприятии, выписали штраф организатору. По информации правоохранительных органов, проведение праздника не было согласовано с местной администрацией и пожарной службой.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили изданию ekaraganda.kz, что организаторов заблаговременно уведомили о недопустимости поджога чучела.