Казахстанка получила штраф за празднование Масленицы

В минувшие выходные возле одного из местных кафе шумно и с размахом отмечали Масленицу, однако веселье завершилось после инцидента с поджогом чучела.
Следует упомянуть, что сожжение чучела на Масленицу – это традиционный обряд, символизирующий проводы зимы и наступление весны.
Сотрудники полиции, следившие за порядком на мероприятии, выписали штраф организатору. По информации правоохранительных органов, проведение праздника не было согласовано с местной администрацией и пожарной службой.
В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили изданию ekaraganda.kz, что организаторов заблаговременно уведомили о недопустимости поджога чучела.
"Несмотря на неоднократные предупреждения, был зафиксирован факт разжигания огня в общественном месте. Сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", – добавили в ведомстве.
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