Экс-чиновник, задержанный во время заседания, получил 9 лет лишения свободы

Бывшего чиновника, задержанного прямо во время заседания в акимате Шымкента, приговорили к 9 годам лишения свободы, сообщает корреспондент Tengrinews.kz , передает Lada.kz

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В департаменте по противодействию коррупции Шымкента уточнили, что досудебное расследование в отношении экс-исполняющего обязанности главы управления жилья города завершено.

Ему предъявили обвинение в хищении бюджетных средств, предназначенных для технологического обследования сейсмоустойчивости 216 многоквартирных домов в Шымкенте.

"27 августа 2024 года он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 189, частью 4, пунктом 2 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" - прим.), 218, частью 3, пунктами 1, 3 ("Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем" - прим.) Уголовного кодекса и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в пресс-службе департамента по противодействию коррупции Шымкента.

В феврале прошлого года во время заседания в акимате сотрудники Антикора задержали подозреваемого. В тот момент обсуждались вопросы борьбы с коррупцией, и аким Габит Сыздыкбеков отметил, что в структуре работают нечестные сотрудники, о чем он неоднократно предупреждал ранее.

После этого руководитель антикоррупционного комитета города заявил, что у его ведомства есть вопросы к ряду должностных лиц. Заседание прервали сотрудники Антикора, которые вошли в зал и задержали исполняющего обязанности руководителя управления жилья.