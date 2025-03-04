Хамство без границ: водитель с «крутым» номером обматерил полицейских и уехал (видео)

Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus и сотрудником патрульной службы попал в публичное пространство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz

Кадр из видео

В распоряжении редакции «Наша газета» оказалось видео инцидента. На кадрах зафиксировано, как полицейские остановили мощный внедорожник модели 600 с номерами 777 OQO 10 на одной из трасс региона за превышение скорости. Судя по записи, съемка велась на видеорегистратор патрульного автомобиля.

Однако водителю элитного автомобиля не понравилось, что его остановили за нарушение. Вместо объяснений он сразу же перешел к предъявлению претензий сотрудникам правоохранительных органов:

- Че ты гоняешься? Номера запоминай! Ты недавно работаешь?

- Три года.

- Что ты *** (врешь)? Я полтора года не работаю всего лишь!

- Ты работал в ГАИ?

- Я работал там больше, чем ты работал. 11 лет проработал.

- Можно же остановиться, у тебя превышение.

- Ты номера запоминай, учись!

- Какие номера?

- ГАИшные.

- Не пробивается ничего у тебя.

После диалога водитель Lexus возвращается к своей машине.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что автомобиль остановили месяц назад, 4 февраля, на автодороге Костанай - Аулиеколь – Сурган.

- Проводится служебная проверка, - прокомментировали видеозапись в ведомстве. - По решению дисциплинарной комиссии оба сотрудника патрульной службы, допустившие увод от ответственности виновного водителя, освобождены от занимаемых должностей.

Водитель внедорожника, пояснили в ДП, является слушателем магистратуры Костанайской академии МВД РК.