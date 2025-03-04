В Казахстане выросло число переселенцев из Германии

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По состоянию на 1 января 2024 года в стране зарегистрировано 739 юридических лиц и филиалов из Германии. За год их число уменьшилось на 1,2% – на девять компаний, включая одну крупную и восемь малых.

Основная часть немецких предприятий в Казахстане сосредоточена в торговле – 245 компаний, что на 2,9% больше, чем годом ранее. В то же время в научно-технической сфере зафиксировано снижение на 15,5% (до 65 компаний), а в транспортно-логистическом секторе – на 1,5% (до 64 компаний).

Товарооборот между Казахстаном и Германией в 2024 году увеличился на 6%, достигнув $3,9 млрд. Экспорт в Германию вырос почти вдвое и составил 1,6 млн тонн, а в денежном выражении – в 1,5 раза, до $1,1 млрд.

Особенно заметен рост поставок нефти – в 2,2 раза, до 1,5 млн тонн. Также Германия увеличила закупки казахстанского фосфора на 25,3%, до 12,4 тыс. тонн. Однако экспорт ферросплавов сократился в 1,5 раза – до 47,2 тыс. тонн.

Импорт товаров из Германии, напротив, снизился: физический объем сократился на 5% (до 279,7 тыс. тонн), а в денежном выражении – на 6,5% (до $2,8 млрд). В страну стали завозить меньше легковых автомобилей, грузовиков, тракторов и пожарных машин – 4,6 тыс. единиц (снижение в 1,5 раза). Также уменьшился объем импорта прицепов и полуприцепов на 4,3% (до 7,7 тыс. единиц). Однако поставки фармацевтической продукции увеличились на 21,2%, достигнув 2,8 тыс. тонн.

Объем немецких инвестиций в экономику Казахстана за три квартала 2024 года составил $421,6 млн – на 32,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В то же время казахстанские инвестиции в Германию выросли на 9,2% и достигли $7,1 млн.

Что касается миграции, число переехавших из Германии в Казахстан увеличилось на 26,2% (до 409 человек). В то же время количество казахстанцев, эмигрировавших в Германию, снизилось на 12,7% и составило 2 тыс. человек. Примечательно, что из Северо-Казахстанской области поток мигрантов в Германию вырос в 3,6 раза – с 72 человек в 2023 году до 261 в 2024 году.