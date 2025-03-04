Какие страны качают нефть в Казахстане

В 2024 году в Казахстане добыли более 87 млн тонн нефти. LS выяснил, какие страны участвовали в разработке нефтяных месторождений, передает Lada.kz

Фото: kmg.kz

По данным Министерства энергетики, на долю Казахстана пришлось 33,1% от общего объема, что составляет 29,1 млн тонн.

Второе место заняли США с показателем 30,9% (27 млн тонн).

Европейские страны в совокупности добыли 16,1 млн тонн нефти, что эквивалентно 18,4% от общего объема.

Китайские компании произвели 10 млн тонн (11,4%), а российские – 3,1 млн тонн (3,5%).

На другие государства пришлось 2,4 млн тонн, или 2,7% от всей добычи.

Общий объем добытой нефти в Казахстане составил 87,7 млн тонн.