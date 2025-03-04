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04.03.2025, 10:50

Редкое куриное яйцо выставили на продажу в Шымкенте за 200 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 695

В Шымкенте в первый день Рамазана произошло необычное событие, которое может привлечь внимание коллекционеров и ценителей редких вещей, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Liter.kz

Фото: prostoest.ru
Фото: prostoest.ru

Один из местных жителей обнаружил, что его курица снесла яйцо, обладающее уникальными характеристиками и представляющее потенциальную ценность. Как отметил автор публикации в соцсети Threads, вероятность появления такого яйца в природе крайне мала – менее 0,0001%:

“Курица моего дедушки в Шымкенте снесла очень редкое круглое яйцо. Менее 0,0001% вероятности такого яйца в природе! Его спокойно можно продать коллекционерам на eBay и заработать около 400+ тыс. тенге. Но у меня нет времени этим заниматься, дедушка тем более не умеет. Продам яйцо человеку, который хочет быстро заработать, буквально деньги из воздуха. В первый день Рамазана снесла яйцо”.

Скрин из соцсети Threads

Редкость находки делает её потенциально ценным объектом для коллекционеров, а сам инцидент вызвал широкий интерес в сети.

Это яйцо обладает идеально круглой формой, что является редкостью. Обычно яйца имеют небольшие отклонения от идеального вида. Такая уникальность неизбежно привлечет внимание коллекционеров, и его можно выгодно продать. На аукционах и среди коллекционеров стоимость такого экземпляра может достигать 400 тысяч тенге и более. Однако сам владелец готов расстаться с ним за 200 тысяч тенге. Вырученные средства он планирует направить на оплату санаторного отдыха для бабушки и дедушки.

В священный месяц Рамазан, когда люди особенно восприимчивы к необычным событиям и символам, это яйцо может стать не только ценным предметом для коллекции, но и символом удачи. Для тех, кто умеет видеть возможности, оно может стать источником хорошей прибыли.

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