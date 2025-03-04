Что делать, если перевел деньги мошенникам: важная информация для казахстанцев

Пресс-служба прокуратуры Алматы 4 марта 2025 года опубликовала полезную памятку, в которой подробно объясняется, как пострадавшим от мошеннических действий возместить ущерб за счет дропперов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Кто такие дропперы?
Дропперы — это лица, которых мошенники используют для вывода денежных средств. На их имя открываются банковские счета и оформляются карты, через которые затем переводятся или обналичиваются похищенные деньги.
Возможность взыскания ущерба регламентирована статьей 953 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Она предусматривает обязанность возврата незаконно полученных средств и имущества.
Чтобы подать иск, потребуется собрать следующие документы:
Если вы столкнулись с интернет-мошенничеством, прокуратура рекомендует обращаться в компетентные органы для более детального разбирательства.
Кроме того, специалисты напоминают казахстанцам о необходимости соблюдать финансовую безопасность: не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа.
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