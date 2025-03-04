Что делать, если перевел деньги мошенникам: важная информация для казахстанцев

Пресс-служба прокуратуры Алматы 4 марта 2025 года опубликовала полезную памятку, в которой подробно объясняется, как пострадавшим от мошеннических действий возместить ущерб за счет дропперов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ortalyq.kz

Кто такие дропперы?

Дропперы — это лица, которых мошенники используют для вывода денежных средств. На их имя открываются банковские счета и оформляются карты, через которые затем переводятся или обналичиваются похищенные деньги.

Законные основания для взыскания ущерба

Возможность взыскания ущерба регламентирована статьей 953 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Она предусматривает обязанность возврата незаконно полученных средств и имущества.

Какие документы нужны для подачи иска?

Чтобы подать иск, потребуется собрать следующие документы:

копия рапорта о регистрации уголовного дела в ЕРДР;

копия постановления о признании потерпевшего;

официальный ответ банка о переводе денежных средств на счет дроппера;

материалы допроса лица, на чей счет поступили деньги.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников?

Если вы столкнулись с интернет-мошенничеством, прокуратура рекомендует обращаться в компетентные органы для более детального разбирательства.

Кроме того, специалисты напоминают казахстанцам о необходимости соблюдать финансовую безопасность: не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа.