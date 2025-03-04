Перевозка питомцев в поездах Казахстана: что надо знать

Казахстанцам напомнили о правилах перевозки домашних животных в поездах. Как уточняют в пресс-службе напомнили в КТЖ, чтобы путешествие с питомцем было комфортным, необходимо заранее ознакомиться с установленными нормами, передает Lada.kz

© Photo : Пресс-служба "Казахстан Темир Жолы"

Прежде всего, важно знать, что перевозить в пассажирских поездах можно только домашних животных, при этом их количество не должно превышать двух (кошек, собак, птиц).

Кроме того, чтобы обеспечить безопасность других пассажиров, в случае поездки с животным необходимо выкупить купе целиком, так как у попутчиков могут быть аллергические реакции.

"Если отсутствует владелец животного, посадка в поезд невозможна". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Что касается пригородных поездов, здесь допускается бесплатная перевозка до двух питомцев, но только в специальных переносках (ящиках, корзинах, клетках).

Также необходимо учитывать, что перевозка животных и птиц возможна только при наличии соответствующих ветеринарных документов — паспорта или справки. Эти документы должны быть предъявлены при посадке.

При этом вся ответственность за питомцев ложится исключительно на их хозяев.

"Они должны держать их в клетке, ящиках, корзинах, контролировать на станциях, при посадке/выходе из поезда, а также в самом поезде. Следует кормить и убирать за своим четвероногим другом". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Крупные собаки во время поездки должны находиться на поводке и в наморднике. Перевозка таких животных осуществляется по тарифу за багаж, который зависит от их веса. Размещать их можно только в нерабочем тамбуре первого вагона.

Собаки-поводыри, сопровождающие незрячих пассажиров, допускаются в любые вагоны без дополнительной оплаты.

Животным запрещено находиться в вагонах-ресторанах. Также нельзя перевозить животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья пассажиров или работников поезда.