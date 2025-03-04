18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.11
521.12
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.03.2025, 12:53

Перевозка питомцев в поездах Казахстана: что надо знать

Новости Казахстана 0 397

Казахстанцам напомнили о правилах перевозки домашних животных в поездах. Как уточняют в пресс-службе напомнили в КТЖ, чтобы путешествие с питомцем было комфортным, необходимо заранее ознакомиться с установленными нормами, передает Lada.kz

© Photo : Пресс-служба "Казахстан Темир Жолы"
© Photo : Пресс-служба "Казахстан Темир Жолы"

Прежде всего, важно знать, что перевозить в пассажирских поездах можно только домашних животных, при этом их количество не должно превышать двух (кошек, собак, птиц).

Кроме того, чтобы обеспечить безопасность других пассажиров, в случае поездки с животным необходимо выкупить купе целиком, так как у попутчиков могут быть аллергические реакции.

"Если отсутствует владелец животного, посадка в поезд невозможна". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Что касается пригородных поездов, здесь допускается бесплатная перевозка до двух питомцев, но только в специальных переносках (ящиках, корзинах, клетках).

Также необходимо учитывать, что перевозка животных и птиц возможна только при наличии соответствующих ветеринарных документов — паспорта или справки. Эти документы должны быть предъявлены при посадке.

При этом вся ответственность за питомцев ложится исключительно на их хозяев.

"Они должны держать их в клетке, ящиках, корзинах, контролировать на станциях, при посадке/выходе из поезда, а также в самом поезде. Следует кормить и убирать за своим четвероногим другом". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Крупные собаки во время поездки должны находиться на поводке и в наморднике. Перевозка таких животных осуществляется по тарифу за багаж, который зависит от их веса. Размещать их можно только в нерабочем тамбуре первого вагона.

Собаки-поводыри, сопровождающие незрячих пассажиров, допускаются в любые вагоны без дополнительной оплаты.

Животным запрещено находиться в вагонах-ресторанах. Также нельзя перевозить животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья пассажиров или работников поезда.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
В России изменят правила репатриации для казахстанцевНовости Казахстана
05.02.2025, 10:14 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...