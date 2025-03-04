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04.03.2025, 13:12

Налоговые льготы на 800 млрд тенге хотят "урезать" в Казахстане

Новости Казахстана 0 370

Вице-министр национальной экономики Казахстана Арман Касенов на брифинге в правительстве рассказал о планах по сокращению налоговых льгот, сообщает корреспондент NUR.KZ, передает Lada.kz

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков
Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По его словам, уменьшение налоговых преференций является одной из мер, направленных на снижение дефицита государственного бюджета.

"Данная мера действительно предусмотрена и будет способствовать нормализации государственных финансов. Цифры меняются по мере обсуждения. Последний раз слышал, что оптимизация произойдет на уровне 800 млрд тенге. Это значительная сумма.

Однако мы понимаем, что обсуждения еще продолжаются. В целом это верное направление. Сокращать налоговые льготы необходимо, они должны быть, действительно, точечными, адресными, там, где это целесообразно", — заявил Касенов.

Однако, по его словам, обсуждения в настоящее время продолжаются. 

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